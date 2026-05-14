SUPER EIGHTの安田章大とのんがダブル主演を務める映画『平行と垂直』より、本ビジュアルと本予告編が解禁。あわせて、浮 with 安田章大による主題歌情報も発表された。【動画】「私、結婚して大丈夫なん」『平行と垂直』本予告本作は、自閉スペクトラム症の兄・大貴（安田章大）と、幼い頃から兄を支えてきた妹・希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、お互いのこれまでとこれからに向き合っていく心温まるヒューマン