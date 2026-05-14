社会人になったり家庭を持ったりすると、学生時代の友達と遊ぶ機会も減りますよね。そんな中、長期休みに昔の友達と会えることになり、ワクワクしていたのですが……。筆者が体験した出来事をご紹介いたします。 ゴールデンウイークに友達が遊びに来ることに！