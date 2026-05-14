５月３日のケンタッキーダービー・Ｇ１で５着に入ったダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）は、左膝の手根骨を骨折したことが分かった。全治は現段階では不明。１４日、栗東トレセンで取材に応じた池添調教師は「たぶん年内は休養に充てると思います。（この休みで）成長してくれたら。アメリカから連れて帰ってこられて良かったです」と説明した。昨日１３日が検疫明けで、いまは北海道に移動中