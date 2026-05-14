皆藤愛子アナウンサーの爽やかな衣装ショットに、ファンから絶賛の声が寄せられている。皆藤アナは１４日までに自身のインスタグラムでストライプのワンピースコーデを披露。首元が開いたデザインで抜け感を出し、木陰に立つ爽やかなショットをアップした。この投稿にファンからは「ブルーのストライプもお似合い」「超かわいい」「女神」「皆藤さんしか勝たん」「愛くるしい」などの声が寄せられている。