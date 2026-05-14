作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日に亡くなっていたことが、13日に分かった。84歳。本人の公式サイトなどで発表された。葬儀、告別式は遺族の意向により、近親者のみで既に執り行われたことも発表された。 【写真】最期まで音楽に携わった在りし日の大野雄二さん 公式サイトは「弊社所属作曲家 ジャズピアニストの大野雄二が2026年5月4日 老衰のため永眠いたしました」と大野さんの死を伝え、最期の瞬間について