グラビアアイドルで女優の杉本有美(37)が13日、自身のX(旧ツイッター)で結婚と妊娠を同時に発表した。 【写真】既にお腹がぽっこり！それでもスタイル抜群な杉本有美 杉本は文書を公開し、「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」「また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びになりました」と同時に報告した。発表については「落ち着いてからのご報告となりましたこと、ご容赦いただければ