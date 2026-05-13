全国の大学自動車部が主催する「大学自動車部 新歓フェスタ2025」が、関西と関東の2会場で開催された。4月12日に名阪スポーツランドCコース、4月19日に富士スピードウェイ ジムカーナコースで行われ、未来のモータースポーツ文化を担う若者たちがサーキットに集結。同乗走行体験や自動車関連企業の企業説明会を通じて、自動車と自動車業界の魅力を生で体感できる貴重なひと