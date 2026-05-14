日本代表のW杯メンバーは5月15日に発表される日本代表は5月15日に、W杯に臨む26人のメンバー発表を予定している。最大55人までの予備登録メンバーリスト提出は締め切られているが、長く離脱していた冨安健洋（アヤックス）はもちろん、南野拓実（モナコ）、遠藤航（リバプール）、さらにイギリス遠征でアピールが目立った鈴木唯人（フライブルク）、ついには三笘薫（ブライトン）まで負傷してしまった。主力の怪我人が多数出てい