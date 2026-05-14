スポーツ専門放送局「ESPN」が選んだ開幕が迫るワールドカップ（W杯）の出場国が着用するユニフォームランキングをアメリカのスポーツ専門放送局「ESPN」が公開した。白を基調とした日本代表のアウェーユニフォームが堂々の2位にランクインした。今大会から出場チーム数がこれまでの32チームから48チームへと拡大された。全チームのホーム＆アウェー計96種類全てのデザインはまだ出揃っていないが、すでに発表されている89種類