ドナルド・トランプ米国大統領と習近平中国国家主席の首脳会談を目前に控え、在米中国大使館が台湾問題など中国の核心的利益を盛り込んだ「4大レッドライン」を公開し、先制的な警告に乗り出した。在米中国大使館は現地時間12日、公式エックス（X・旧ツイッター）アカウントを通じて「米中関係の4つのレッドライン―挑戦を受けてはならないもの」と題する投稿を掲載した。中国側が提示した4大禁忌事項は、△台湾問題 △民主主義と