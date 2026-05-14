「ニーハオ、トランプ（你好 特朗普）！」13日午後8時35分、モーターサイクルの列を先導にドナルド・トランプ米大統領の専用車「ビースト」が北京の宿泊先であるフォーシーズンズホテルに入ると、沿道に集まった市民約200人が歓呼した。2017年11月以来9年ぶりに国賓として訪中したトランプ大統領を迎え、中国は最高の格式と水一滴も漏らさないような隙のない警護を敷いた。トランプ大統領が乗った専用機「エアフォースワン」