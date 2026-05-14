＜大相撲五月場所＞◇四日目◇13日◇東京・両国国技館【映像】252キロの超巨漢を“投げ切る”16歳若手力士16歳の若手力士が、自らよりも92キロ重たい252キロ“超巨漢”力士を見事にぶん投げた。その驚きの光景に「正しい攻略法」などとファンが驚きと称賛の声を上げる一幕があった。それは三段目七十枚目・内間（二所ノ関）と、三段目七十一枚目・出羽ノ城（出羽海）の取組で起こった。内間は平成21年9月生まれの16歳。出身