東急電鉄「損傷した車両の修理は困難」東急電鉄は2026年5月13日、今年度の設備投資計画を発表。その中で、昨年10月に発生した田園都市線梶が谷駅構内における列車衝突事故で損傷した車両について、代替新造を行うことを明らかにしました。【画像】これが代替新造される車両です田園都市線では昨年10月5日、上り各駅停車が回送列車に衝突し、回送列車の一部車両が脱線する事故が発生しました。5000系5101編成と2020系2135編成の