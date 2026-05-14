ベトナム入出国管理局は、ホーチミン・タンソンニャット国際空港で、入国前の事前申告制度を4月15日に開始した。入国審査を円滑に進めるためのもの。対象者は、ベトナムに入国する全ての外国人とベトナムにビザで入国する海外在住のベトナム人。乗り継ぎの場合は提出不要。事前申告は、ウェブサイトにて到着日の2日前から可能となる。パスポート・ビザ情報や連絡先などの入力後に表示されるQRコードを入国審査官に提示する必要があ