14日朝、東京・江戸川区でバスが電柱に衝突する事故が起きました。警視庁によりますと14日、午前5時10分ごろ東京・江戸川区大杉で「観光バスと電柱がぶつかって電柱が倒れ、運転席がつぶれている」と110番通報がありました。事故により、電柱が大きく傾き、バスは運転席が潰れているということです。事故当時、バスには運転手のみが乗車しており、命に別条はないということです。警視庁が、当時の状況を詳しく調べています。