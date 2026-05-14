6月12日(日本時間)に開幕する『FIFAワールドカップ2026』の放送スケジュールが14日、NHK、日本テレビ、フジテレビから発表された。日本代表のグループステージ3試合は、初戦の「日本×オランダ」をNHK地上波、第2戦の「日本×チュニジア」をNHK BSと日本テレビ系、第3戦の「日本×スウェーデン」をNHK地上波で生中継する。 (左から)日本テレビSPナビゲーターの竹内涼真、日本代表・森保一監督、フジテレビMCのジョン・カビラ○NHK