●秋山＆川北の理解を超えたプロンプト 芸人が頭の中でイメージした生成AI画像で、見たことのない大喜利回答が次々に飛び出す――正月から業界内外で話題を集めたフジテレビのバラエティ特番『AI実験バラエティ シンギュラ』の第2弾が、きょう14日(23:00〜)に全国ネットに昇格して放送される。AIを使用して様々な実験企画を行い、テレビの新たな可能性を探るというコンセプトだ。AIを使った番組と聞くと、最先端技術のすごさを見せ