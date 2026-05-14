国会で皇室典範改正についての議論が進んでいる。国民から支持を集める「女性天皇」についての議論は今回の改正では含まれず、麻生太郎自民党副総裁が強固に進める「旧宮家の男系男子の皇族復帰」と「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持すること」が主な争点となっている。麻生氏の妹は三笠宮信子妃であり、そうした縁戚関係も議論の背後に影響している。記事前編は【「愛子天皇」の可能性を否定…「旧宮家男系男子の皇族復帰」強