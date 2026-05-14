プーチン大統領が、習近平国家主席と「制限なきパートナーシップ」を宣言してから4年が経過した。ロシアは今、その「盟友」中国の自動車に隠れ関税を課し、市場から締め出しにかかっている。しかし中国は無反応を保っている。海外メディアは、中ロ関係の冷え切った実態を報じている――。北京で中国の習近平国家主席兼共産党総書記と会談するロシアのプーチン大統領（写真＝ロシア大統領府／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）■ロシ