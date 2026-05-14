広島のラーメンといえば、県外の人なら「尾道ラーメン」や「広島つけ麺」などを真っ先に思い浮かべるかもしれない。だが、実態は少し異なる。市内で日常的に親しまれているのは、戦後の屋台から続く「醤油豚骨」であり、それと並んで深く根づいているのが「博多系とんこつ」という事実だ。実際、広島市民に日頃食べているラーメンについて尋ねると、こんな答えが返ってくる。「広島は、醤油豚骨ととんこつラーメンがスタンダードで