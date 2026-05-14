ガールズグループBilllieの日本人メンバー・ツキが、美しいプロポーションで魅了した。ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】上半身の布面積が…ツキ、“美背中”全開衣装公開された写真には、バックレスデザインのボディスーツに身を包んだツキの姿が収められている。高い位置で結んだポニーテールが美しい背中のラインを引き立て、抜群のプロポーションで視線を奪った。投稿を見たファンか