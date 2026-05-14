フォーリンラブのバービーさんと2021年4月に結婚し、2024年8月に第一子が誕生した夫・つーたんさんの連載「#nofilter」第33回。今回は、有給休暇を取得すれば最大12連休となった人もいる、今年のゴールデンウィークの振り返り。運よくスケジュールの調整ができ、家族でバービーさんの故郷・北海道で休暇を過ごしたというつーたんさん。その際、今の自分にとって大切なもの、好きなものとは何かを考えたといいます。今の自分が好き