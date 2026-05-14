日経平均株価が史上初の6万円台に到達した。バブル崩壊から35年かけて4万円を回復したのに、5万円から6万円まではわずか4カ月--。少子高齢化が進み、賃金上昇が物価高に追いつかないこの国で、なぜ株だけが上がるのか。生活実感との落差が激しいこの上昇相場の裏には、ある「カラクリ」が潜んでいる。日本株を待ち受ける“死角”とは。『マネーの代理人たち』の著者で、経済ジャーナリストの小出・フィッシャー・美奈氏が明かす。