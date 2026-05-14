プリントで「赤ずきんちゃん」を読む、デンマーク・ロスキレ市の小中学校の小学1年生＝2026年3月、デンマーク・ロスキレ市のクロスタマーク小中学校、山下知子撮影 デンマークの古都ロスキレの市立クロスタマーク小中学校。小学1年生の国語の授業では、先生が読みあげる声を聞きながら、子どもたちが「赤ずきんちゃん」を黙読していた。手元にあるのは、先生が用意したプリントだ。2年ほど前まで、1年生も各自1台のタブ