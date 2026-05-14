「ロイヤルホスト」は5月27日から、全国208店舗で「Good JAPAN 夏のカレーフェア」を開催する。販売期間は9月初旬までを予定している。ロイヤルホストでは、1983年に第1回を開催して以来、「夏のカレーフェア」を夏の風物詩として展開してきた。今回は、2026年12月に迎えるロイヤルホスト誕生55周年を記念し、2019年以来7年ぶり、38回目の開催となる。フェアでは、それぞれ異なる個性を持つ4種類のカレーをはじめ、前菜、冷製スー