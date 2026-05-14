「本を読みましょう」と言われても、仕事や生活で忙しいと読書を続けるのは簡単ではない。さらにSNSや動画で情報は事足りてしまう時代。本を読む効能とは何か？「読書の90%はしんどい」と小川公代さん（上智大学教授・英文学者）は断言する。だからこそ、そのしんどさを乗り越えるための「技法」が必要なのだと。介護する母に物語を語り続けた経験、そして「読み始めのしんどさ」を乗り越える読書術。「100分de名著」スピンオフ