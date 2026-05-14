8月に南米パラグアイを公式訪問する予定の秋篠宮夫妻は、いまから準備に余念がない。GW中の5月3日、佳子さま、悠仁さまと一緒に、東京・北千住で行われたパラグアイの伝統楽器のコンサートを鑑賞された。「こんな小規模なイベントにまで…」「昨年5月には訪日したパラグアイの大統領夫妻と宮邸で面会もしており、ご夫妻の同国への関心が高いのは間違いない。しかしこのような小規模なイベントにまで、しかもご一家総出で出席される