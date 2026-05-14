突然ですが、「SAF」が何の略か知っていますか？知ってたら専門家レベル！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「持続可能な航空燃料（Sustainable Aviation Fuel）」でした！SAFとは、「持続可能な航空燃料（Sustainable Aviation Fuel）」の頭文字をとった略語で、「サフ」と読みます。従来の航空燃料が原油を精製した化石燃料であるのに対し、SAFは廃食油・サトウキビ・木くず・都市ごみ・微細藻類といった再生可能な資