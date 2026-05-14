現代兵器は共同開発が世界の潮流日本は戦後80年間、武器輸出五原則（事実上の全面禁止）に従い、殺傷武器の輸出は控えてきたが、2014年（平成26年）4月1日に、武器輸出五原則に代わる新たな政府方針として「防衛装備移転三原則」（5類型に限定して容認）が閣議決定された。この防衛装備移転三原則に基づき、国家安全保障会議（NSC）がこれまでに防衛装備の海外移転を承認したのは、地対空ミサイル（パトリオット PAC-2）部品の対米