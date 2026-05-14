掟ポルシェ氏も驚いた「問題投稿」現在、グラドルとして活動する白木聖菜さんは、2024年6月に笹本ゆう名義でAV女優としてAVに出演していた。グラドルからAV女優に転身することはよくあることだが、その逆というのはなかなか珍しいパターンである。白木名義の初のデジタル写真集は今年3月に週刊プレイボーイより発売された。その担当者は、こう語る。「2025年10月に『ミスモデルプレス グラビアオーディション』でグランプリを受賞