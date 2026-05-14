「コレ」の正式名称、知っていますか？突然ですが、「傘の骨の先についている小さなキャップ」の正式名称、知っていますか？傘を開いたとき、布の端をぐるりと支えている小さな先端部分。雨の日に何度も目にしているはずなのに、「傘の骨の先」としか呼んだことがない方も多いかもしれません。名前があることすら気に留めていなかったかもしれませんね。気になる正解は次のページです！答えは・・・「露先」でした！「つゆさき」と