皇統の存続のため、皇族の減少にどう対応するかは重要な問題だが、なかなか議論が進まなかった。その間に広がったのが女性天皇を容認する「愛子天皇待望論」だ。国会で約1年ぶりに開催された皇族数確保策についての「全体会議」では、直接的には「愛子天皇」につながらないはずの「旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える」案が議論されるが、その先に、ひとつに交わる道もあるという。そのシナリオと、なお残される課題とは