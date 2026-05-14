「EVでは異例なほど好調」2025年度（2025年4月から2026年3月）に国内で新車として販売された乗用車の内、エンジンを搭載しない電気自動車の比率は2％であった。ハイブリッドが51％に達するのに比べて、電気自動車は圧倒的に売れていない。しかしホンダの新EV「Super-ONE（スーパーワン）」は、販売が好調だという。販売店は以下のように説明した。「スーパーワンの正式発売は（2026年の）5月21日頃とされるが、予約受注は4月上旬か