矢野経済研究所の調べによると、2024年度のペット関連総市場規模は、約1兆9,108億円。ペットの健康に配慮する飼い主が増え、年齢別や種別、健康状態別など商品の細分化・多様化が進んでいる。一方で、令和6年度に殺処分された猫の数は4,866頭。3年前の数と比べると、約半分にはなっているが、1年に犬は17,399頭、猫は22,010頭が保健所に収容されている（環境省自然環境局 犬・猫の引取り及び負傷動物などの収容並びに処分の状況よ