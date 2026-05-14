新生ジャガー初の市販車ジャガーは、新型の高級4ドアGTの名称を『タイプ01（Type 01、タイプゼロワン）』とすることを発表した。同社の新時代を象徴するモデルとして、今年9月にデビュー予定だ。【画像】何もかもが新しいのに「ジャガー」だとわかる次世代モデル【新型タイプ01のプロトタイプを詳しく見る】全37枚最高出力1000ps超を発生する高性能セダンであり、前身となるコンセプトカーは『タイプ00』、社内コードネームは『X