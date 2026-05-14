競り合うセルティックの前田大然（左）＝13日、マザーウェル（AP＝共同）サッカーのスコットランド・プレミアリーグで13日、セルティックの前田大然はアウェーのマザーウェル戦で0―1の前半41分に同点ゴールを決め、フル出場した。公式戦5試合連続得点で、今季リーグ戦13点目。旗手怜央は後半25分からプレーした。チームは3―2で競り勝った。（共同）