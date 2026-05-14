きょう（14日）、東京・江戸川区で観光バスが電柱に突っ込む事故がありました。【写真を見る】【速報】観光バスが電柱に突っ込み、電柱が傾く運転手が一時運転席から出られなくなる 乗客なし東京・江戸川区きょう午前5時すぎ、江戸川区大杉の道路で「観光バスが電柱にぶつかり、電柱が倒れている。運転席がつぶれている」と目撃者から110番通報がありました。警視庁や東京消防庁によりますと、観光バスが歩道に乗り上げて