物価には、主に「原材料費」「輸送費」「人件費」の3つの要素が反映されています。ウクライナ・ロシアの紛争拡大以降、この3つの要素すべてが高騰し続けており、商品の値上がりは現在も止まりません。こうした終わりの見えない物価高は、ゆくゆくは「老後4,000万円問題」となって私たちにのしかかると著者は語ります。本稿では、企業年金制度と投資教育を専門として活動しているFPの山崎俊輔氏による著書『老後に4000万円って本当