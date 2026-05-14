「AUTECH」に加え、よりカジュアルなカスタムブランド「AUTECH LINE」も新登場2026年5月8日、日産の関連会社である日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、新型ミニバン「エルグランド」のカスタムカー「エルグランド AUTECH（オーテック）」を先行公開しました。エルグランドは、1997年に登場した高級ミニバンです。メッキパーツを多用した力強いデザインと豪華なインテリア、ハイパワーなエンジンを武器に、高級ミニ