自民党内で、高市早苗総理を支える議員グループ「国力研究会」が発足し、5月21日には初会合を予定している。略称は、高市総理が昨年の自民党総裁選で掲げたキャッチフレーズ「Japan is Back」にちなみ、「JiB」とするという。この“ジャパン・イズ・バック議連”は一体、何を目的とする組織なのか――。 【画像】麻生人事で「JiB（高市応援団）」から外されたと言われる現役大臣 「高市一強」で党内政局封