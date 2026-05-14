JR北海道は2026年5月13日、2025年度決算を発表し、グループ全体の純利益（最終的なもうけ）は76億円で、3期連続の黒字でした。しかし、本業のもうけを示す営業損益は408億円（73億円改善）の赤字で、依然として厳しい経営が続いています。367億円にのぼる国からの支援などで利益を底上げし、黒字を計上することができたということです。グループ全体の営業収益は1656億円（95億円増）で、このうち鉄道収入は811億円（4