＜関西オープン事前情報◇13日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞日本最古のオープン競技として知られる今大会は、特別な4日間を迎える。主催する関西ゴルフ連盟（KGU）は、1926年10月の創立で、今年で100周年という節目の年。そしてコースは同年11月に開催された第1回大会の舞台、茨木カンツリー倶楽部（東コース）に戻ってきた。開場100年を超える名門は、いったいどんなコースなのだろうか？