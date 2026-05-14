世界3大映画祭の1つ、カンヌ国際映画祭で13日、最高賞パルムドール候補である「ナギダイアリー」が公式上映され、主演の松たか子さんらがレッドカーペットに登場しました。NNNカンヌ 佐藤篤志記者「深田晃司監督、石橋静河さん、そして、松たか子さんがレッドカーペットに到着しました」カンヌ国際映画祭で13日、最高賞「パルムドール」を競うコンペティション部門に選出されている、深田晃司監督の「ナギダイアリー」が公式上映さ