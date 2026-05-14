お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜が１２日付で自身のインスタグラムを更新。タレントの渋谷凪咲と女子旅をした様子をアップした。「なぎちゃんと美味しい空気をいただきに＃深呼吸ハッシュタグ深呼吸て書きたくなる最高に満たされた日でした。＃深呼吸＃新芽＃目に優しい＃おみくじ吉写真撮る時とにかく逆光と闘ってた」と投稿。緑豊かな神社でのツーショットや、大きな木からパワーを受け取る様子など満喫する