女優の内田理央が１０日付で自身のインスタグラムを更新。ゴールデンウイークに家族とバーベキューをする様子を公開した。「ＧＷに家族でＢＢＱしたよぐーたらなお休みが終わったので、次のお仕事にむけて色々と準備します。早寝早起きして元の生活に戻さないと！」と投稿。広い庭でエビの串を持ってポーズをする姿や、今にも駆け出しそうな様子、肉にかぶり付く姿など複数枚披露した。この投稿に「楽しさが伝わってくる」