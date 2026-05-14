俳優の遠藤憲一が１１日付で自身のＳＮＳを更新。これからの季節にぴったりの料理を作ったことを明かした。「こいつの季節がやってまいりました。おやすみ！」と投稿。両手で持った皿には、錦糸卵などさまざまな具材で彩られた冷やし中華がきれいに盛り付けられた写真を公開した。この投稿に「お店で出しても良いぐらいの出来ですね！」「これから必須ですよね」「これは、たまらないですね」「私も大好き冷やし中華」といっ