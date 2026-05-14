6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜 後9：00〜後9：54）の新たなキャスト考察動画が公開され、反響が寄せられている。【写真】誰だかわかった？「AIで作成した25年前の少女の写真」先月には、ヒロインを示唆する考察動画がTVerで公開され、その正体が岡崎紗絵であることが発表され話題となった同作。TVerでは13日、雪村爽太（松村）の親友を描い