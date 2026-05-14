パリ五輪体操男子日本代表で金メダルを獲得した岡慎之助が１０日付で自身のＳＮＳを更新。３連覇がかかるＮＨＫ杯を控え、趣味のサウナで豪快に整う様子を公開した。「ＴＯＴＯＮＯＩＮＨＫ杯頑張ります＃テントサウナｔｏｔｏｎｏｉ＃整いバグ」と投稿。上半身裸で川に入って、クールダウンする姿を披露した。この投稿に「川の中の映像、サイコーですね」「気持ち良さよう」「最高すぎる」といった声が寄せられた。