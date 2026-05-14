千葉・東金市で盗まれた高級車を保管した疑いで、アフガニスタン人の男が逮捕されました。ヤワリ・イスマイル容疑者（40）は2025年、東金市のヤードで、何者かが都内で盗んだランドクルーザー（時価900万円相当）を保管した疑いがもたれています。ランドクルーザーは海外に輸出などされた可能性があり、警察は外国人窃盗グループによる犯行とみて調べています。