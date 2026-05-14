【モデルプレス＝2026/05/14】SUPER EIGHTの安田章大とのんがW主演を務める映画『平行と垂直』（8月28日全国公開）。本ビジュアルと本予告編、安田がコーラスで参加する主題歌が解禁となった。【写真】STARTOアイドル、ASD抱える兄を熱演◆「並行と垂直」本ビジュアル＆本予告解禁解禁されたのは安田演じる兄・大貴と、のん演じる妹・希が横に並んで真っ直ぐにこちらを見つめる本ビジュアル。ふたりの真ん中に並ぶようにタイトルロ